Рыбин: Никишин будет переписывать разные рекорды, если останется в СКА

Экс-нападающий петербургского СКАпрокомментировал будущее защитника армейцев

«Никишин — отличный пример для молодых мальчишек. Они видят, что уже в молодом возрасте можно стать капитаном СКА. Если клуб его отпустит, дай Бог ему поехать в "Каролину".

Это не такая уж закрытая команда. Но мне сложно сказать, насколько она ему подойдет. А если Никишин останется в СКА, то он будет здесь звездой, переписывающей разные рекорды», – сказал Рыбин изданию LiveResult.ru.

Сейчас Никишину 23 года. За СКА он выступает с 2022 года. В этом сезоне защитник сыграл в регулярном чемпионате 61 матчей и набрал 46 (17+29) очков.