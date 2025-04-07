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    Рыбин: Никишин будет переписывать разные рекорды, если останется в СКА

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    Экс-нападающий петербургского СКА Максим Рыбин прокомментировал будущее защитника армейцев Александра Никишина.

    Александр Никишин
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    Александр Никишин

    «Никишин — отличный пример для молодых мальчишек. Они видят, что уже в молодом возрасте можно стать капитаном СКА. Если клуб его отпустит, дай Бог ему поехать в "Каролину".

    Это не такая уж закрытая команда. Но мне сложно сказать, насколько она ему подойдет. А если Никишин останется в СКА, то он будет здесь звездой, переписывающей разные рекорды», – сказал Рыбин изданию LiveResult.ru.

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    • Сейчас Никишину 23 года. За СКА он выступает с 2022 года. В этом сезоне защитник сыграл в регулярном чемпионате 61 матчей и набрал 46 (17+29) очков.

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