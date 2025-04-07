Илья Воробьев поздравил Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

Главный тренер ЦСКАпоздравил нападающегос установлением нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Главный тренер ЦСКА поздравил бывшего подопечного по сборной России с новым рекордом по голам в НХЛ Фото: globallookpress.com

«Хочу поздравить Александра Овечкина с легендарным рекордом. Саша, безусловно, гордость нашей великой страны России, пример для подражания, спортсмен с большой буквы. Работать с таким хоккеистом — удовольствие и радость для любого тренера. Хочу пожелать Александру продолжать радовать болельщиков своей великолепной игрой, всего самого доброго ему и его семье», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

6 апреля, 39-летний россиянин забросил шайбу в ворота «Айлендерс», которая стала 895-й за карьеру Овечкина в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Уэйну Грецки — 894 шайбы.

Воробьев работал с Овечкиным в сборной России во время чемпионата мира-2019. Тогда форвард отметился 3 (2+1) очками по системе «гол+пас» за 10 встреч, а сама национальная команда заняла 3-е место по итогам турнира.