Илья Воробьев поздравил Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

«Хочу поздравить Александра Овечкина с легендарным рекордом. Саша, безусловно, гордость нашей великой страны России, пример для подражания, спортсмен с большой буквы. Работать с таким хоккеистом — удовольствие и радость для любого тренера. Хочу пожелать Александру продолжать радовать болельщиков своей великолепной игрой, всего самого доброго ему и его семье», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».
6 апреля, 39-летний россиянин забросил шайбу в ворота «Айлендерс», которая стала 895-й за карьеру Овечкина в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Уэйну Грецки — 894 шайбы.
Воробьев работал с Овечкиным в сборной России во время чемпионата мира-2019. Тогда форвард отметился 3 (2+1) очками по системе «гол+пас» за 10 встреч, а сама национальная команда заняла 3-е место по итогам турнира.