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    Вячеслав Буцаев«Главная награда Овечкина — любовь и признание болельщиков во всём мире». Буцаев — о рекорде россиянина
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    Илья Воробьев поздравил Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Сборная России
    Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с установлением нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

    Главный тренер ЦСКА поздравил бывшего подопечного по сборной России с новым рекордом по голам в НХЛ
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    Главный тренер ЦСКА поздравил бывшего подопечного по сборной России с новым рекордом по голам в НХЛ

    «Хочу поздравить Александра Овечкина с легендарным рекордом. Саша, безусловно, гордость нашей великой страны России, пример для подражания, спортсмен с большой буквы. Работать с таким хоккеистом — удовольствие и радость для любого тренера. Хочу пожелать Александру продолжать радовать болельщиков своей великолепной игрой, всего самого доброго ему и его семье», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

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    • 6 апреля, 39-летний россиянин забросил шайбу в ворота «Айлендерс», которая стала 895-й за карьеру Овечкина в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Уэйну Грецки — 894 шайбы.

    Воробьев работал с Овечкиным в сборной России во время чемпионата мира-2019. Тогда форвард отметился 3 (2+1) очками по системе «гол+пас» за 10 встреч, а сама национальная команда заняла 3-е место по итогам турнира.

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