Шипачев: Все ребята понимают, что все в наших силах

Нападающий минскогодал комментарий по поводу победы его команды в серии против(4-2) в первом раунде Кубка Гагарина.

«Эту серию мы играли с очень хорошей командой. Рад, что мы победили и прошли дальше. Будем готовиться к следующим раундам.

Есть тренерская работа, есть какие-то такие маленькие нюансы, которые нам говорили, что надо выполнять. И мы старались это выполнить. И сегодня выиграли. Все ребята понимают, что все в наших силах», — приводит слова Шипачева «Спорт-Экспресс».

Клуб из Беларуси впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. 38-летний центрфорвард провел в серии против столичных «армейцев» все 6 встреч, в которых отметился 2 (1+1) очками по системе «гол+пас».