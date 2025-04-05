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    Шипачев: Все ребята понимают, что все в наших силах

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск ЦСКА
    Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев дал комментарий по поводу победы его команды в серии против ЦСКА (4-2) в первом раунде Кубка Гагарина.

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    «Эту серию мы играли с очень хорошей командой. Рад, что мы победили и прошли дальше. Будем готовиться к следующим раундам.

    Есть тренерская работа, есть какие-то такие маленькие нюансы, которые нам говорили, что надо выполнять. И мы старались это выполнить. И сегодня выиграли. Все ребята понимают, что все в наших силах», — приводит слова Шипачева «Спорт-Экспресс».

    Клуб из Беларуси впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. 38-летний центрфорвард провел в серии против столичных «армейцев» все 6 встреч, в которых отметился 2 (1+1) очками по системе «гол+пас».

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