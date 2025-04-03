Тренер ЦСКА Воробьев: Залетало очень много, практически все

Главный тренерпрокомментировал разгромное поражение в пятом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против минского(0:7).

«Что случилось с командой? Залетало очень много, практически все.

Как оценю игру вратаря? Обычно после двух‑трех шайб вратарь меняется вне зависимости от его действий. В плей‑офф неважно, кто сколько пропустил голов в матче, важнее, кто первым доберется до четырех побед в серии», — цитирует Воробьева «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА проигрывает минскому «Динамо» со счетом в серии 2:3. Следующий поединок команды сыграют 5-го апреля в Москве.