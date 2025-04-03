Квартальнов: Серия не закончена, играем против хорошей команды

Главный тренер минскоговысказался о разгромной победе своей команды в 5-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против(7:0).

«Важно ли было сыграть на ноль Василию Демченко? "Сухарь" — это хорошо, не дать сопернику почувствовать момент гола тоже важно. Вася молодец, в начале игра была иногда вперед‑назад, и он в паре моментов нас вытащил.

Серия не закончена, играем против хорошей команды. Нет сумасшедших мыслей. У нас есть игра послезавтра, мы должны восстановиться и подготовиться к ней. Проиграли два матча в Москве, мы это понимаем», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

После этого матча минское «Динамо» ведет в серии плей-офф против ЦСКА со счетом 3:2. Следующая встреча состоится 5-го апреля в Москве.