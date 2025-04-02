«Сибирь» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:1, обзор голов

В четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагаринана своем льду в напряженной борьбе одолела уфимский— 2:1.

Хозяева вышли вперед на 23-й минуте после точного броска нападающего Павла Гоголева.

Вторую шайбу «Сибирь» смогла забросить на 35-й минуте матча, отличился Тейлор Бек.

Гости смогли забить лишь гол престижа на исходе встречи. Шайба на счету Александра Хмелевски.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток «Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) Голы: Гоголев — 1 (Кара), 22:06 — 1:0. Бек — 1 (бол., Мерфи, Андреофф), 34:51 — 2:0. Хмелевский — 4 (Ливо, Ремпал), 58:52 — 2:1Вратари: Костин — Самонов (57:23 — 57:52, 57:59)Броски: 29 (9+15+5) — 28 (6+7+15)Штраф: 2 — 12

Таким образом, счет в серии теперь стал ничейным — 2:2. Пятая игра пройдет 4 апреля в Уфе.