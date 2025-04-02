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    • «Сибирь» с минимальным счетом победила «Салават Юлаев» и сравняла счет в серии
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    «Сибирь» с минимальным счетом победила «Салават Юлаев» и сравняла счет в серии

    «Сибирь» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Салават Юлаев
    В четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Сибирь» на своем льду в напряженной борьбе одолела уфимский «Салават Юлаев» — 2:1.

    Тейлор Бек
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    Тейлор Бек

    Хозяева вышли вперед на 23-й минуте после точного броска нападающего Павла Гоголева.

    Вторую шайбу «Сибирь» смогла забросить на 35-й минуте матча, отличился Тейлор Бек.

    Гости смогли забить лишь гол престижа на исходе встречи. Шайба на счету Александра Хмелевски.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Гоголев — 1 (Кара), 22:06 — 1:0. Бек — 1 (бол., Мерфи, Андреофф), 34:51 — 2:0. Хмелевский — 4 (Ливо, Ремпал), 58:52 — 2:1Вратари: Костин — Самонов (57:23 — 57:52, 57:59)Броски: 29 (9+15+5) — 28 (6+7+15)Штраф: 2 — 12

    Таким образом, счет в серии теперь стал ничейным — 2:2. Пятая игра пройдет 4 апреля в Уфе.

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