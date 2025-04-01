ЦСКА — «Динамо» Мн: счет матча 2:1, обзор голов

Московскийв напряженной борьбе победилв четвертой игре 1/8 финала Кубка Гагарина — 2:1.

Все шайбы были заброшены в третьем периоде.

Счет на 42-й минуте открыл 20-летний нападающий армейцев Кирилл Долженков.

Спустя 5 минут преимущество ЦСКА увеличил Иван Дродзов.

Гости смогли лишь сократить отставание после точного броска Виталия Пинчука на 59-й минуте.

Вратарь армейцев Иван Просветов отразил 44 из 45 бросков минчан.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. «Запад» ЦСКА (Москва) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) Голы: Долженков — 1 (Мингачев), 41:15 — 1:0. Дроздов — 2 (Соркин, Классон), 46:23 — 2:0. Пинчук — 2 (Мороз, Уэлле), 58:14 — 2:1Вратари: Просветов — Демченко (57:37 — 58:14, 58:52)Броски: 21 (8+5+8) — 48 (17+13+18)Штраф: 4 — 6

Таким образом, счет в серии сравнялся и стал ничейным — 2:2. Пятая игра пройдет в Минске 3 апреля.