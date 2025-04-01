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    ЦСКА переиграл минское «Динамо» в Кубке Гагарина, счет в серии стал ничейным — 2:2

    ЦСКА — «Динамо» Мн: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Динамо Минск
    Московский ЦСКА в напряженной борьбе победил минское «Динамо» в четвертой игре 1/8 финала Кубка Гагарина — 2:1.

    Иван Дродзов
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    Иван Дродзов

    Все шайбы были заброшены в третьем периоде.

    Счет на 42-й минуте открыл 20-летний нападающий армейцев Кирилл Долженков.

    Спустя 5 минут преимущество ЦСКА увеличил Иван Дродзов.

    Гости смогли лишь сократить отставание после точного броска Виталия Пинчука на 59-й минуте.

    Вратарь армейцев Иван Просветов отразил 44 из 45 бросков минчан.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. «Запад»
    ЦСКА (Москва) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
    Голы: Долженков — 1 (Мингачев), 41:15 — 1:0. Дроздов — 2 (Соркин, Классон), 46:23 — 2:0. Пинчук — 2 (Мороз, Уэлле), 58:14 — 2:1Вратари: Просветов — Демченко (57:37 — 58:14, 58:52)Броски: 21 (8+5+8) — 48 (17+13+18)Штраф: 4 — 6

    Таким образом, счет в серии сравнялся и стал ничейным — 2:2. Пятая игра пройдет в Минске 3 апреля.

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