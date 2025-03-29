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    Николай Калинский«Химки» — «Пари НН». Онлайн
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    «Трактор» выиграл у «Адмирала» и сравнял счет в серии

    «Трактор» — «Адмирал»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Трактор
    Во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ «Трактор» в овертайме дома обыграл «Адмирал» со счетом 2:1.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    Никита Коростелев и Артем Блажиевский стали авторами заброшенных шайб за хозяев, а Павел Шэн забил за гостей.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
    «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Шэн — 1 (Гутик), 22:33 — 0:1. Коростелев — 1 (Шабанов), 26:29 — 1:1. Блажиевский — 1 (Кадейкин), 61:15 — 2:1Вратари: Фукале — МишуровШтраф: 0 — 2Броски: 41 (13+19+7+2) — 26 (6+10+10+0)

    Счет серии стал 1-1. Третья и четвертая игры пройдут во Владивостоке — 31 марта и 2 апреля.

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