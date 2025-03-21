Овечкин прокомментировал на досрочный выход «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Форвард «Вашингтона»отреагировал на досрочный выход команды в плей-офф НХЛ.

В ночь на 21 марта «Кэпиталз» дома выиграли у «Филадельфии» (3:2) и набрали 100 очков в регулярном чемпионате.

«Каждая игра тяжелая, особенно в конце сезона, потому что каждая команда борется. Вот почему в начале и в середине сезона очень важно набирать очки и чувствовать себя комфортно в конце.

В прошлом году нам потребовалось 82 игры, чтобы добиться этого, а поскольку оставалось 20 игр, для нас это уже было похоже на плей-офф», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

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Овечкин набрал 57 (35+22) очков в 53 матчах текущего сезона.