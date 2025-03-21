ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Мостовой«Спартак должен быть в тройке с закрытыми глазами». Александр Мостовой — об Осинькине, Артёме Дзюбе и чемпионской гонке в РПЛ
    Все новости спорта

    Овечкин прокомментировал на досрочный выход «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на досрочный выход команды в плей-офф НХЛ.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    В ночь на 21 марта «Кэпиталз» дома выиграли у «Филадельфии» (3:2) и набрали 100 очков в регулярном чемпионате.

    «Каждая игра тяжелая, особенно в конце сезона, потому что каждая команда борется. Вот почему в начале и в середине сезона очень важно набирать очки и чувствовать себя комфортно в конце.

    В прошлом году нам потребовалось 82 игры, чтобы добиться этого, а поскольку оставалось 20 игр, для нас это уже было похоже на плей-офф», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Овечкин набрал 57 (35+22) очков в 53 матчах текущего сезона.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия покажет себя при Тухеле
  • Англия — Албания. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Румыния и Босния и Герцеговина забьют друг другу
  • Румыния — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Динамовцы способны сдержать обладателя Кубка Континента
  • «Динамо» Москва — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Англия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Румыния — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кудерметова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Медведев — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Польша — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Уругвай — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Куньлунь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие