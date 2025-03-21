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    ЦСКА уступил минскому «Динамо», «Локомотив» победил «Динамо» М

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    Завершились два матча регулярного чемпионата КХЛ.

    Егор Бориков («Динамо» Мн)
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    Егор Бориков («Динамо» Мн)

    Московский ЦСКА на своем льду потерпел поражение от минского «Динамо» со счетом 1:4.

    Единственную шайбу за армейцев забросил Денис Гурьянов. В составе бело-голубых дублем отметился Егор Бориков, также отличились Роман Горбунов и Вадим Мороз.

    Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:1, 1: 3, 0:0)
    Голы: Горбунов — 14 (Шипачев, Гросс), 11:12 — 0:1. Мороз — 26 (Горбунов, Хенкель), 21:09 — 0:2. Бориков — 11 (Брук, Лайл), 23:50 — 0:3. Бориков — 12 (Липский), 31:48 — 0:4. Гурьянов — 22 (Дроздов, Соркин), 39:46 — 1:4Вратари: Просветов (Хомченко, 23:50) — ДемченкоБроски: 23 (8+9+6) — 37 (14+13+10)Штраф: 4 — 0

    Минское «Динамо» с 84 очками идет четвертым в Западной конференции. ЦСКА имеет на очко меньше и идет пятым.

    Московское «Динамо» дома проиграло ярославскому «Локомотиву» — 1:4.

    В составе бело-голубых единственную шайбу забросил Никита Гусев. За гостей забивали Андрей Сергеев, Рихард Паник, Байрон Фрейз и Александр Радулов.

    Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Гусев — 29 (бол., Пыленков, Уил), 5:27 — 1:0. Сергеев — 3 (Березкин, Шалунов), 12:52 — 1:1. Паник — 6 (Рафиков, Фрэз), 39:57 — 1:2. Фрэз — 16 (бол., Радулов, Алексеев), 58:57 — 1:3. Радулов — 18 (бол., Гернат), 59:47 — 1:4Вратари: Ярославлев — ИсаевБроски: 18 (12+0+6) — 32 (11+8+13)Штраф: 36 — 4

    «Локомотив» выиграл Западную конференцию со 102 очками. «Динамо» (89) следом за ним.

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