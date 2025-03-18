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    Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта
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    Карбери: Как Овечкин справляется с давлением? Он ведет себя достойно

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Наставник «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, как Александр Овечкин справляет с давлением из-за погони за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Сейчас на счету Овечкина 887 голов в НХЛ. Россиянин отстает от лидирующего в списке снайперов лиги Гретцки (894) на 7 шайб.

    «Можно заметить определенные моменты, но их очень мало. Когда идет игра, он, наверное, скажет: "Для меня ничего не меняется", но я это чувствую. Даже внутри команды, когда он оказывается в голевой позиции, это вызывает волнение.

    Но он настоящий профессионал, когда дело касается подобных ситуаций. Он уже проходил через это, когда бил разные рекорды, сталкивался с давлением. Он ведет себя очень достойно, переводит внимание на команду и делает все ради общего результата», — цитирует Карбери пресс-служба НХЛ.

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