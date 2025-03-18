Карбери: Как Овечкин справляется с давлением? Он ведет себя достойно

Наставник «Вашингтона»рассказал, каксправляет с давлением из-за погони за снайперским рекордомв НХЛ.

Сейчас на счету Овечкина 887 голов в НХЛ. Россиянин отстает от лидирующего в списке снайперов лиги Гретцки (894) на 7 шайб.

«Можно заметить определенные моменты, но их очень мало. Когда идет игра, он, наверное, скажет: "Для меня ничего не меняется", но я это чувствую. Даже внутри команды, когда он оказывается в голевой позиции, это вызывает волнение.

Но он настоящий профессионал, когда дело касается подобных ситуаций. Он уже проходил через это, когда бил разные рекорды, сталкивался с давлением. Он ведет себя очень достойно, переводит внимание на команду и делает все ради общего результата», — цитирует Карбери пресс-служба НХЛ.