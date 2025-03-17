Панарин вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян

В матче регулярного чемпионата НХЛуступилсо счетом 1:3.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился ассистом. Теперь в активе форварда 853 (294+559) очка в 738 матчах.

Панарин вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян, сравнявшись с Вячеславом Козловым (853 в 1182).

Больше среди россиян только у Александра Овечкина (1605), Евгения Малкина (1340), Сергея Федорова (1179), Александра Могильного (1032), Алексея Ковалева (1029), Никиты Кучерова (966), Павла Дацюка (918) и Ильи Ковальчука (876).

Также Панарин вышел на девятое место по ассистам в регулярных чемпионатах НХЛ среди россиян — 559. Столько же передач сделал у Могильного.