Никитин высказался о победе «Локомотива» в матче против «Адмирала»

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:1).

«Парни хороший матч провели, были заряжены. Понятно, что голова у всех в плей-офф. Мы говорили им, что важный шаг сделали, но теперь готовимся плей-офф через хорошие московские матчи.

Кубок Континента? Я к нему отношусь как к результату процесса работы команды. Не больше и не меньше. Мы не переоцениваем этот трофей, но и не относимся через губу. Это показатель работы, стабильности. Но Кубок Континента — лишь фундамент.

Весь сезон шли первыми? 100% — это ментальный рост команды, а также умение находиться на лидирующей позиции, справляться с давлением и вниманием. Нужно правильно к этому относиться. В том году к этому были не готовы, затем это нас придавливало. В нынешнем сезоне — справились, поэтому и говорим, что сделали шаг вперед. Суеверия с Кубком Континента? Я человек несуеверный», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» гарантировал себе 1-е место в таблице Запада и во всей КХЛ, набрав 98 очков и выиграв Кубок Континента. В следующем матче команда встретится с ЦСКА 19-го марта.