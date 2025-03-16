Жамнов: Для меня вообще непринципиально, с кем мы будем играть в плей-офф

Главный тренер московскоговысказался о матче против(4:2).

«Моментов много, но реализация не очень хорошая. Когда моменты есть — это хорошо. Говорит о том, что есть направление на атаку, есть скорость и взаимопонимание, но реализация пока хромает. Надеемся, что в плей‑офф будет намного лучше реализация. Сегодня пропустили на наших чистых ошибках. Конечно, эти все моменты надо убирать.

Плей-офф? Для меня вообще непринципиально, с кем мы будем играть. Одна пара всем известна: "Локомотив" — "Торпедо". А что с остальными? Гадать на кофейной гуще не собираемся. Все соперники сильные. Кто выпадет, тот выпадет.

Мы готовимся подвести ребят не слишком загруженными. Плей‑офф — это другой сезон», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице Запада с 83 очками в активе. «Северсталь» — на 7-й позиции (77).