Билеты на домашние матчив апреле 2025 года подорожали в два раза на фоне приближения нападающегок рекордупо голам в НХЛ, информирует Washington Times.

Ожидается, что цена на самые дешевые билеты возрастет до 450-500 долларов, когда станет очевидно, что есть возможность побить рекорд. Возможно, стоимость может подняться выше 700 или 800 долларов.

По наблюдениям за ростом цен рынок предполагает, что рекорд будет побит в период с 2 по 10 апреля. Зорн допускает, что если ключевая встреча «Вашингтона» пройдет дома, то самые дешевые билеты могут стоить от 800 до 1000 долларов.

Самый значительный рост цен наблюдается на матч с «Каролиной», который пройдет 3 апреля.

Билеты на матч с «Чикаго Блэкхоукс», который состоится 5 апреля, и на гостевую встречу с «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля в последние недели показали похожий скачок цен.