Билеты на матчи «Вашингтона» подорожали в два раза из-за Овечкина

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
Ожидается, что цена на самые дешевые билеты возрастет до 450-500 долларов, когда станет очевидно, что есть возможность побить рекорд. Возможно, стоимость может подняться выше 700 или 800 долларов.
По наблюдениям за ростом цен рынок предполагает, что рекорд будет побит в период с 2 по 10 апреля. Зорн допускает, что если ключевая встреча «Вашингтона» пройдет дома, то самые дешевые билеты могут стоить от 800 до 1000 долларов.
Самый значительный рост цен наблюдается на матч с «Каролиной», который пройдет 3 апреля.
Билеты на матч с «Чикаго Блэкхоукс», который состоится 5 апреля, и на гостевую встречу с «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля в последние недели показали похожий скачок цен.