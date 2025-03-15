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    Билеты на матчи «Вашингтона» подорожали в два раза из-за Овечкина

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Билеты на домашние матчи «Вашингтона» в апреле 2025 года подорожали в два раза на фоне приближения нападающего Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, информирует Washington Times.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Ожидается, что цена на самые дешевые билеты возрастет до 450-500 долларов, когда станет очевидно, что есть возможность побить рекорд. Возможно, стоимость может подняться выше 700 или 800 долларов.

    По наблюдениям за ростом цен рынок предполагает, что рекорд будет побит в период с 2 по 10 апреля. Зорн допускает, что если ключевая встреча «Вашингтона» пройдет дома, то самые дешевые билеты могут стоить от 800 до 1000 долларов.

    Самый значительный рост цен наблюдается на матч с «Каролиной», который пройдет 3 апреля.

    Билеты на матч с «Чикаго Блэкхоукс», который состоится 5 апреля, и на гостевую встречу с «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля в последние недели показали похожий скачок цен.

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