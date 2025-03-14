«Локомотив» — «Нефтехимик»: счет матча 1:2 Б, обзор голов

«Нефтехимик» Фото: globallookpress.com
В основное времяз за хозяев забил Александр Полунин. В составе гостей отметился Райли Барбер.
В серии буллитов все решил точный бросок Владимира Брюквина.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Барбер — 12 (Паталаха, Брюквин), 28:17 — 0:1. Полунин — 9 (Рафиков, Бут), 30:36 — 1:1Победный буллит: БрюквинВратари: Исаев — ДолгановШтраф: 6 — 6Броски: 40 (13+12+15+0) — 18 (6+8+3+1)
«Нефтехимик» с 61 очком занимает девятое место в таблице Восточной конференции. «Локомотив» (96) — первый.