«Автомобилист» — «Торпедо»: счет матча 2:1, обзор голов

одержал победу над(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе нижегородцев единственный гол записал на свой счет Егор Виноградов.

У «Автомобилиста» отличились Семен Кизимов и Данил Романцев. Победный шайбу команда забросила за 8 секунд до конца основного времени.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Голы: Кизимов — 9 (Филяев, Зборовский), 14:06 — 1:0. Виноградов — 7 (Войнов), 32:55 — 1:1. Романцев — 5 (Шашков, Дитц), 59:49 — 2:1Вратари: Галкин — КульбаковБроски: 35 (13+12+10) — 25 (10+6+9)Штраф: 11 — 6

После этого матча «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 83 очками в активе. «Торпедо» — на 8-й строчке (70).