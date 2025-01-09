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    Крикунов: Не считаю, что победа «Спартака» над СКА заслуживает особого внимания.

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА Спартак КХЛ
    Известный тренер Владимир Крикунов прокомментировал разгромное поражение санкт-петербургского СКА от «Спартака» (0:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «Не считаю, что победа "Спартака" над СКА заслуживает особого внимания. Обычный матч, сейчас их вообще 68 в чемпионате. Ровно невозможно пройти по сезону ни одной команде.

    Для таких команд, как СКА и "Спартак", важнее всего подготовиться к плей-офф. Да, поражение неприятное для СКА, но важнее быть готовым к следующим матчам, чем думать о проигрыше.

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    • Не считаю, что у СКА проблемы в обороне и вратарской линии. Им нужно просто улучшить реализацию моментов. Даже сегодня, при не самой удачной игре, СКА три или четыре раза угодил в штангу, имел множество моментов.

    Если с этим компонентом будет улучшение, то результаты улучшатся сразу», — приводит слова Крикунова «Чемпионат».

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