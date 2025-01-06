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    Квартальнов: Мы должны делать свою работу, доставать энергию, ментально переключаться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Торпедо
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итог матча против «Торпедо» (2:4).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Этот и прошлый матчи похожи. Но в предыдущей встрече наши нападающие давали много энергии. А в этой — нет. Как будто смирились с ситуацией. Это беспокоит. Понятно, что тяжеловато: дневная игра, соперник стал выступать острее. Но мы должны делать свою работу, доставать энергию, ментально переключаться.

    Почему не играл Энас? Заболел. Выйдет ли завтра? Не знаю.

    Почему с первого периода команда не смогла войти в тот игровой ритм, который был позавчера? Я уже говорил. Это и привело. Вы встаёте, и ничего не хочется делать. А надо. В этом разница: захотеть и сделать. В этом была проблема — нет энергии.

    Как команда будет восстанавливаться к завтрашнему матчу с одним из лидеров конференции? Как обычно. Ребята поедят, поспят. Будем готовиться», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».

    Минское «Динамо» занимает шестое место в Западной конференции КХЛ — 51 очко. «Торпедо» находится на восьмой строчке — 44 очка.

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