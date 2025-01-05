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    Гру — о победе «Трактора»: Мне очень понравилось, как мы сыграли в концовке

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Трактор
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:0).

    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»
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    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»

    «Это был боевой матч, игроки в прямом смысле боролись за каждый сантиметр площадки. Ввратари сыграли очень хорошо, и обе команды проявили себя в защите. Мне очень понравилось, как мы сыграли в концовке. Именно такой характер, именно такую идентичность мы и искали. Благодаря этому сможем выстраивать победный потенциал и дальше. Разумеется, очень важна "химия" в команде.

    У нас много новичков. Звено Василия Глотова играло уже гораздо лучше, ребята работают над своей "химией" на тренировках, обмениваются идеями. Бывает, что после обмена игрок сразу вливается и происходит магия, но иногда это приходит через работу, как в нашем случае. После декабрьской паузы мы несколько потеряли идентичность, которая и приносила нам успех в первой части сезона.

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    • В этом матче мы играли лучше, пусть и забросили всего две шайбы. У меня нет тревоги, потому что наши игроки знают рецепт, как можно создавать больше в атаке, и мы постоянно разговариваем об этом», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 57-ю очками в активе. В следующем поединке челябинцы сыграют против «Лады» 7-го января.

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