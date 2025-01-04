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    Епанчинцев: Мы здорово сыграли в меньшинстве и феноменально в большинстве

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Салават Юлаев
    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:1).

    Вадим Епанчинцев — главный тренер «Сибири»
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    Вадим Епанчинцев — главный тренер «Сибири»

    «С Новым годом всех! Ключевым моментом матча стала игра в неравных составах. Мы здорово сыграли в меньшинстве и феноменально в большинстве. В третьем периоде при счёте 3:1 здорово сыграли без шайбы в обороне, поймали соперника на контратаке и забили четвёртый гол.

    Хорошая командная победа! Ключевые роли — это не только большинство и меньшинство, мы ещё и под шайбу много ложились, вратарь здорово играл. На каждом участке площадки помогали все без исключения. Я доволен всей командой! Готовимся дальше. Хотел бы также сказать о радостной новости.

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    После этого матча «Сибирь» занимает 8-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Нефтехимиком» 6-го января.

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