Епанчинцев: Мы здорово сыграли в меньшинстве и феноменально в большинстве

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:1).

«С Новым годом всех! Ключевым моментом матча стала игра в неравных составах. Мы здорово сыграли в меньшинстве и феноменально в большинстве. В третьем периоде при счёте 3:1 здорово сыграли без шайбы в обороне, поймали соперника на контратаке и забили четвёртый гол.

Хорошая командная победа! Ключевые роли — это не только большинство и меньшинство, мы ещё и под шайбу много ложились, вратарь здорово играл. На каждом участке площадки помогали все без исключения. Я доволен всей командой! Готовимся дальше. Хотел бы также сказать о радостной новости.

У Энди Андреоффа родилась дочка. Поздравляем его от нашего коллектива, от команды с этим прекрасным событием! Также огромное спасибо нашим болельщикам, которые за нас переживают! Мы слышим их здесь — на трибунах и чувствуем их поддержку возле экранов телевизоров», — цитирует Епанчинцева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Сибирь» занимает 8-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Нефтехимиком» 6-го января.