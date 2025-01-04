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    Дубль и ассист Широкова помогли «Сибири» обыграть «Салават Юлаев»

    «Салават Юлаев» — «Сибирь»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Сибирь
    «Сибирь» на чужой площадке обыграла «Салават Юлаев» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Сергей Широков — нападающий «Сибири»
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    Сергей Широков — нападающий «Сибири»

    В составе уфимской команды единственный гол записал на свой счет Евгений Сорокин.

    У «Сибири» дублем отметился Сергей Широков, а по шайбе забросили Тейлор Бек и Владимир Бутузов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
    Голы: Сорокин — 1 (Ливо, Газимов), 13:21 — 1:0. Бек — 9 (бол., Мерфи, Широков), 25:17 — 1:1. Бутузов — 13 (бол., Бек, Мерфи), 29:38 — 1:2. Широков — 13 (бол., Бек, Лайпсик), 49:10 — 1:3. Широков — 14 (Яковлев, Коротков), 50:48 — 1:4Вратари: Вязовой — КостинБроски: 39 (9+18+12) — 31 (17+5+9)Штраф: 10 — 8

    После этого матча «Сибирь» занимает 7-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. «Салават Юлаев» — на 1-й позиции (56 баллов).

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