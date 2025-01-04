«Салават Юлаев» — «Сибирь»: счет матча 1:4, обзор голов

на чужой площадке обыграла(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимской команды единственный гол записал на свой счет Евгений Сорокин.

У «Сибири» дублем отметился Сергей Широков, а по шайбе забросили Тейлор Бек и Владимир Бутузов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) Голы: Сорокин — 1 (Ливо, Газимов), 13:21 — 1:0. Бек — 9 (бол., Мерфи, Широков), 25:17 — 1:1. Бутузов — 13 (бол., Бек, Мерфи), 29:38 — 1:2. Широков — 13 (бол., Бек, Лайпсик), 49:10 — 1:3. Широков — 14 (Яковлев, Коротков), 50:48 — 1:4Вратари: Вязовой — КостинБроски: 39 (9+18+12) — 31 (17+5+9)Штраф: 10 — 8

После этого матча «Сибирь» занимает 7-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. «Салават Юлаев» — на 1-й позиции (56 баллов).