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    Мичков высказался о работе с тренером «Филадельфии»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Филадельфия Флайерз
    Форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал, как происходит общение с главным тренером «летчиков» Джоном Тортореллой.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    «Он тренер, поэтому ему виднее. Конечно, он всё объяснил и дал мне советы, как играть, а чего не делать. Торторелла очень опытный, и я многому могу у него научиться. Стараюсь слушать всё, что он говорит, и следовать всем его указаниям. Пока мы общаемся только через переводчика. Я могу его понимать, но пока не могу ответить.

    Для меня самое важное качество в человеке — это честность, а Джон Торторелла — очень честный человек со всеми. Если у него что-то на уме, он говорит об этом. Такие люди высоко ценятся в моём окружении», — приводит слова Мичкова RG.

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