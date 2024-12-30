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    Ларионов назвал причины поражения «Торпедо» в матче с «Куньлунем»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:4 ОТ).

    Игорь Ларионов — главный тренер «Торпедо»
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    Игорь Ларионов — главный тренер «Торпедо»

    «49 бросков и трёх гола вроде достаточно для победы, но не совсем. Есть над чем задуматься. В атаке создали прилично и могли не доводить счёт до 2:3. В обороне дали сопернику забить простые голы, которые не должны случаться. Впереди не хватило свежести в завершении. Мы не должны паниковать с шайбой и делать непонятные ходы.

    К сожалению, у нас выпали два центральных нападающих, Михаил Абрамов и Артём Мисников. У Евгения Свечникова сейчас непростая роль — связывать Сергея Гончарука и Дмитрия Кагарлицкого. Нам приходиться кого-то перегружать, кого-то недогружать. Поэтому перешли в третьем периоде на три звена. Нам не хватает целостности в центральной линии.

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    • Два центральных играют: Максим Летунов и Игорь Ларионов-младший. Андрей Белевич только начинает обретать уверенность. Первая игра для любого хоккеиста сложная, у Никиты Тертышного не было времени адаптироваться полностью. Он обладает мастерством и сделает нашу команду лучше», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Торпедо» занимает 8-е место в таблице Запада с 42 очками в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против минского «Динамо» 4-го января 2025-го года.

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