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    Разин — о победе «Металлурга»: Каждый ждал ошибки соперников

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Автомобилист
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:1 Б).

    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»
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    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»

    «Хорошая игра, наверное, можно с шахматами сравнить. Каждый ждал ошибки соперников. Если б кто-то забил, то игра раскрылась бы, думаю, а так вратари хорошо играли, подчищали. Мы в середине третьего периода допустили ошибку, но удачно отыгрались.

    Видно, что Рендулич — обученный хоккеист, мастерюга. К сожалению, пока в слабом функциональном состоянии, баллоны его ждут. Надеемся, что подтянет свои физические кондиции. Мы его брали как праворукого форварда под большинство, что он сегодня и доказал, отдал зрячий пас», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Металлург» располагается на 4-й позиции Востока с 48-ю очками в активе. В следующей встрече команда встретится с «Авангардом» 30-го декабря.

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