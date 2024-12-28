«Автомобилист» — «Металлург»: счет матча 1:2 Б, обзор голов

одержал волевую победу над(2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Автомобилиста» единственную шайбу забросил Джесси Блэкер.

«Металлург» ответил голом Роман Канцеров в концовке 3-го периода.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказалась команда Андрея Разина. Победный бросок на счету все того же Романа Канцерова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Блэкер — 1, 52:39 — 1:0. Канцеров — 10, 58:36 — 1:1Победный буллит: Роман КанцеровВратари: Галкин — Набоков (58:11 — 58:36)Броски: 27 (11+8+7+1) — 32 (12+12+7+1)Штраф: 4 — 2

После этого матча «Металлург» занимает 4-е место в таблице Востока с 48-ю очками в активе, а «Автомобилист» — на 5-й позиции с 47-ю баллами.