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    «Металлург» вырвал победу у «Автомобилиста» в матче КХЛ

    «Автомобилист» — «Металлург»: счет матча 1:2 Б, обзор голов

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    «Металлург» одержал волевую победу над «Автомобилистом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Робин Пресс — защитник «Металлурга»
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    Робин Пресс — защитник «Металлурга»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Автомобилиста» единственную шайбу забросил Джесси Блэкер.

    «Металлург» ответил голом Роман Канцеров в концовке 3-го периода.

    Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказалась команда Андрея Разина. Победный бросок на счету все того же Романа Канцерова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Блэкер — 1, 52:39 — 1:0. Канцеров — 10, 58:36 — 1:1Победный буллит: Роман КанцеровВратари: Галкин — Набоков (58:11 — 58:36)Броски: 27 (11+8+7+1) — 32 (12+12+7+1)Штраф: 4 — 2

    После этого матча «Металлург» занимает 4-е место в таблице Востока с 48-ю очками в активе, а «Автомобилист» — на 5-й позиции с 47-ю баллами.

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