Ги Буше высказался о победе «Авангарда» в матче против «Лады»

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(7:6).

«Просили ребят, чтобы все 60 минут они действовали уверенно. Игроки выкладывались на 100 процентов все три периода. Мы действовали здорово. Третий период был лучше, чем в прошлом матче. Нападение было просто потрясающим. Было много работы и у тех ребят, которые не заработали результативные баллы.

Что касается защиты, то теперь точно знаем, над чем работать. Знал, что есть определенные проблемы в обороне, когда только приезжал сюда. Обычно то, чему я учу ребят, занимает месяц на предсезонке. Потом еще требуется полтора месяца, чтобы ребята это освоили полностью, чтобы все было на уровне инстинктов.

Сейчас в ограниченном времени нужно продолжать усердно работать. Все же у нас много новых игроков. Да, были ошибки, но главное, что они не исходили из того, что кто‑то боялся или не знал, что делать. Забили больше, чем пропустили, это главное», — цитирует Ги Буше «Матч ТВ».

После этого матча «Авангард» занимает 7-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. В следующем поединке омичи сыграют против «Металлурга» 30-го декабря.