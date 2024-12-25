Костюченок: Доиграли до овертайма, там могли мы забить, но забил соперник

Исполняющий обязанности главного тренера хабаровскоговысказался о матче против(4:5 ОТ).

«Интересная игра для болельщиков, обоюдоострая. Доиграли до овертайма, там могли мы забить, но забил соперник. По сравнению с предыдущей встречей с "Салаватом Юлаевым" у нас стала лучше реализация моментов. Просто рабочая атмосфера: смотрим видео, разбираем ошибки, работаем над реализацией. Игра на игру не приходится. У нас много моментов в той игре было, но не реализовали, сегодня полезли на пятак, это привело к голам», — цитирует Костюченка «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 37 очками занимает второе место в Восточной конференции. У «Амура» 21 балл и последняя строчка.