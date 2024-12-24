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    «Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс»

    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: счет матча 5:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Нью-Йорк Рейнджерс
    «Нью-Джерси» на своем льду легко обыграли «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ — 5:0.

    Джек Хьюз
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    Джек Хьюз

    У победителей лучшим Джек Хьюз, набравший 3 (2+1) очка, также по голу забили Тимо Майер, Стефан Ноусен и Доусон Мерсер.

    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
    НХЛ. Регулярный чемпионат
    Голы: Д. Хьюз — 14 (Братт, Хэмилтон), 4:29 — 1:0. Майер — 13 (бол., Мерсер, Палат), 24:41 — 2:0. Д. Хьюз — 15 (бол., Л. Хьюз, Братт), 31:13 — 3:0. Ноесен — 16 (Хишир, Майер), 48:00 — 4:0. Мерсер — 8 (бол., Д. Хьюз, Л. Хьюз), 52:35 — 5:0Вратари: Маркстрем — КуикБроски: 30 (9+9+12) — 12 (5+4+3)Штраф: 24 — 24Наши: — — Панарин (19.06/1/-1)

    «Нью-Джерси» поднялся на первую строчку в Восточной конференции с 49 очками. «Рейнджерс» идет 11-м с 33 очками.

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