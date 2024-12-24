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    Тренер «Лады»: Нам надо научиться держать уровень определенный

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Сочи
    Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов высказался о матче против «Сочи» (4:3).

    Павел Зубов
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    Павел Зубов

    «Тяжело сейчас что‑то говорить. Нам надо научиться держать уровень определенный. У команды он есть, и мы можем даже подняться выше. Но ни в коем случае мы не можем нырять ниже его и не заныривать. Мы должны работать стабильно на одном определенном уровне. Не можем мы играть один период хорошо, а другой хуже. Одну игру проводить замечательно, а на вторую выходить как сегодня.

    У нас не было выходных, лишь два дня перерыва между играми. Восстановились, поработали, вчера вообще хорошая тренировка была. Но сегодня с утра уже было заметно, что у нас нет того "электричества", которое было перед "Авангардом". Вот это и переросло в игру.

    На раскатке, потом на разминке еще раз сказали парням, что надо перестраиваться. Что дело не в ляжках, с ляжками все нормально, а дело все в головах. Мы такая команда, звезд с неба не хватаем, и если даем слабину себе, то получаем то, что в первых периодах было сегодня. Надеюсь, парни это поймут и осознают», — цитирует Зубова «Матч ТВ».

    Теперь у «Сочи» 27 очков и 11-е место в таблице Западной конференции. В активе «Лады» 33 балла и девятое место на «Востоке».

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