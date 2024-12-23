Абрамов признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Стали известны имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели в КХЛ.

Василий Демченко из «Адмирала» был признан лучшим голкипером недели. Вратарь одержал 2 победы из 2-х, отразив 96.08% бросков.

Лучшим защитником недели стал Дамир Шарипзянов. Игрок «Авангарда» провел 3 матча, забросил 3 шайбы и сделал голевую передачу.

Виталий Абрамов из ЦСКА стал лучшим нападающим недели в КХЛ. За 3 матча форвард набрал 7 (3+4) очков, а в матче против «Нефтехимика» забросил победную шайбу.

Лучший новичок неделик — нападающий СКА Иван Демидов. Этот форвард отметился 2 голами за 3 встречи.