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    Абрамов признан лучшим нападающим недели в КХЛ

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    Стали известны имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели в КХЛ.

    Виталий Абрамов — нападающий ЦСКА
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    Виталий Абрамов — нападающий ЦСКА

    Василий Демченко из «Адмирала» был признан лучшим голкипером недели. Вратарь одержал 2 победы из 2-х, отразив 96.08% бросков.

    Лучшим защитником недели стал Дамир Шарипзянов. Игрок «Авангарда» провел 3 матча, забросил 3 шайбы и сделал голевую передачу.

    Виталий Абрамов из ЦСКА стал лучшим нападающим недели в КХЛ. За 3 матча форвард набрал 7 (3+4) очков, а в матче против «Нефтехимика» забросил победную шайбу.

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