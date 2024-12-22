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    «Рейнджерс» уступил «Каролине»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Каролина Харрикейнз
    «Рейнджерс» на своем льду уступил «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

    Петр Кочетков
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    Петр Кочетков

    Единственную шайбу в составе хозяев забил Джимми Веси.

    У победителей ассисты сделали нападающий Андрей Свечников, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Петр Кочетков (дубль). Также Кочетков сделал 22 сэйва, а вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 28 спасений.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Каролина» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Веси — 3 (Руведел, Эдстрем), 0:17 — 1:0. Каррье — 4 (Дж. Слэвин, Стаал), 29:14 — 1:1. Рословик — 14 (бол., Орлов, Кочетков), 34:32 — 1:2. Ахо — 10 (п.в., Свечников, Кочетков), 58:18 — 1:3Вратари: Шестеркин (57:33 — 58:18, 58:30) — КочетковБроски: 23 (5+8+10) — 31 (6+16+9)Штраф: 10 — 8Наши: Панарин (20.29/1/-1) — Орлов (19.56/0/0), Свечников (16.22/5/0)

    «Рейнджерс» с 33 очками идут 11-ми в Восточной конференции. «Каролина» с 43 очками — на 5-й строчке.

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