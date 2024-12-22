Чебыкин перешел в «Северсталь»

Форвардперешел в «Северсталь», информирует пресс-служба череповецкого клуба.

До этого нападающий ушел из «Сочи».

«Новость принял отлично. Рад здесь оказаться. Когда позвонил агент и сказал, что есть вариант поехать в Череповец, сразу согласился.

Какие цели озвучил для тебя тренерский штаб? Поговорили с Андреем Леонидовичем Козыревым, он объяснил мне, что и как. Рассказал о принципах работы и какая философия у команды», — цитирует Чебыкина пресс-служба клуба.

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В нынешнем сезоне Чебыкин провел 25 матчей в составе «Сочи», забил один гол и сделал 7 результативных передач.