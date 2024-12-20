Козырев: В концовке мы героически оборонялись, поскольку создали сами себе проблемы

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Мы настраивали перед этим матчем наших хоккеистов, что игра будет складываться по-другому. Команда соперника будет играть по-другому, они захотят реабилитироваться, взять реванш. Что, собственно, и получилось. Игра складывалась по совсем иному сценарию, чем прошлая. В концовке мы героически оборонялись, поскольку создали сами себе проблемы — получили ненужные удаления.

Доволен ли результативностью? Конечно, мы должны были забивать, когда играли "пять на три", решать исход матча», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» набрала 44 очка и идет на шестом месте в Западной конференции, «Сочи» (25 баллов) — последний на «Западе».