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    «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    Тренер «Барыса»: Нас не хватает на всю игру, где-то ребята выпадают

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Куньлуня» (0:2).

    Галым Мамбеталиев — главный тренер «Барыса»
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    Галым Мамбеталиев — главный тренер «Барыса»

    «Надо забивать, без голов не бывает побед. Когда хоккеист выходит "в ноль" и не забивает, надо с нападающего спрашивать. Здесь тренер может только спросить с игрока. Как ещё надо выводить человека на ворота, чтобы он забил? Нас не хватает на всю игру, где-то ребята выпадают.

    Хотели сыграть более активно, но есть нападающие, которые не успевают играть в такой хоккей. Дамир Жафяров пока ещё не вошёл в игру, побаивается. Возвращение Виктора Антипина? Завтра решим, посмотрим, как он будет себя чувствовать», — цитирует Мамбеталиева пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Барыс» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 23 очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Трактором» 21-го декабря.

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