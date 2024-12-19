Тренер «Барыса»: Нас не хватает на всю игру, где-то ребята выпадают

Главный тренероценил игру своей команды в матче КХЛ против(0:2).

«Надо забивать, без голов не бывает побед. Когда хоккеист выходит "в ноль" и не забивает, надо с нападающего спрашивать. Здесь тренер может только спросить с игрока. Как ещё надо выводить человека на ворота, чтобы он забил? Нас не хватает на всю игру, где-то ребята выпадают.

Хотели сыграть более активно, но есть нападающие, которые не успевают играть в такой хоккей. Дамир Жафяров пока ещё не вошёл в игру, побаивается. Возвращение Виктора Антипина? Завтра решим, посмотрим, как он будет себя чувствовать», — цитирует Мамбеталиева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Барыс» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 23 очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Трактором» 21-го декабря.