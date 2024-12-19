Ларионов оценил игру своей команды в матче против СКА

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче КХЛ против(4:6).

«Хороший матч, надеюсь, понравился зрителям. Соперника с победой. Есть много вопросов, которые мы должны решить. Ребята отыграли неплохой матч против хорошей команды, но такова жизнь. У нас есть неделя, будем готовиться к следующей игре.

Что произошло с командой? Владение и броски порой бывают обманчивы. Это красиво смотрится в протоколе. Это как у "Барселоны", которая может владеть мячом 80% времени, но проиграть. Это те элементы игры, которые нам надо подтягивать. Ментальные проблемы. Есть вещи, на которые мы должны обратить внимание. Мы не будем отходить от такого хоккея, который вам понравился.

Игроки не верят, что могут? Это очень трудно понять. Хоккей — коллективная игра. К сожалению, у нас не хватает концентрации, опыта. Мы проигрываем игры в концовках. Выигрывая 3:0, доводим до нервной концовки. Нужно быть более стабильными по ходу матчей.

Были ли мысли при 3:0 поставить "автобус"? Вы знаете, строить "автобус" при счете 3:0 в первом периоде, может быть, есть смысл. С другой стороны, какая в этом перспектива? Мы хотим радовать болельщиков. В конце игры можно поставить "автобус", когда счет 3:2, но не в первом периоде», — передает слова Ларионова «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» занимает 8-е место в таблице Запада с 39-ю очками в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против «Локомотива» 25-го декабря.