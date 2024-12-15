ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манфред УгальдеЗапоминающийся перформанс. Топ-5 героев первой половины РПЛ
  • 14:56
    • Романо: О'Нил покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона»
  • 13:13
    • Сон может заменить Осимхена в «Галатасарае»
  • 11:31
    • Капризов стал третьей звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Шаров перешел из «Трактора» в «Куньлунь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Куньлунь Ред Стар Трансферы
    «Трактор» обменял нападающего Александра Шарова в «Куньлунь». Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

    Александр Шаров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Шаров

    Стало известно, что «Трактор» получил от «Куньлуня» денежную компенсацию.

    «До дедлайна в КХЛ остаётся совсем немного времени, и "Трактор" должен использовать его максимально продуктивно. Первая часть чемпионата показала, что команде для решения самых высоких задач требуется усиление — новые подписания, под которые нужен определённый ресурс.

    Это и есть основные причины обмена Александра Шарова в "Куньлунь". Желаем нападающему успехов в дальнейшей карьере и благодарим за отличную работу», — сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков пресс-службе клуба.

  • «Салават Юлаев» сравнялся с «Трактором», ЦСКА приблизился к топ-3, «Автомобилист» утратил позиции
  • КХЛ: обзор четырнадцатой игровой недели
  • 09/12/2024

    • В нынешнем сезоне Шаров провел за челябинскую команду 34 матча, забросил 5 шайб и сделал 3 голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» добьет «Ман Сити» и Гвардиолу?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Ждем много голов в Лондоне
  • «Челси» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Атлетико» продолжит победную серию
  • «Атлетико» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Челси — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Барселона — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие