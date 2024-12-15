Шаров перешел из «Трактора» в «Куньлунь»

обменял нападающего. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Стало известно, что «Трактор» получил от «Куньлуня» денежную компенсацию.

«До дедлайна в КХЛ остаётся совсем немного времени, и "Трактор" должен использовать его максимально продуктивно. Первая часть чемпионата показала, что команде для решения самых высоких задач требуется усиление — новые подписания, под которые нужен определённый ресурс.

Это и есть основные причины обмена Александра Шарова в "Куньлунь". Желаем нападающему успехов в дальнейшей карьере и благодарим за отличную работу», — сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков пресс-службе клуба.

В нынешнем сезоне Шаров провел за челябинскую команду 34 матча, забросил 5 шайб и сделал 3 голевые передачи.