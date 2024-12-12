Ги Буше временно покинет расположение «Авангарда»

Главный тренервернется в Канаду для того, чтобы сохранить медицинскую страховку.

«Мне недавно провели операцию на колене, так что придется вернуться в Канаду, чтобы сохранить страховку — по ее условиям я должен посещать одного и того же доктора, проходить у него обследование.

Мне не очень хочется потерять команду, но я вынужден это сделать. Когда вернусь, то смогу выходить на лед. Не могу обещать, что буду летать по льду, но кататься смогу», — сказал Буше «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 12-го декабря наставник «Авангарда» прибыл в расположение клуба. Вместе с ним прилетел его помощник — Дэйв Барр, который будет временно исполнять обязанности главного тренера.

Омская команда занимает 8-е место в таблице Восточной конференции с 32 очками в активе.