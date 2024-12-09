Интерес россиян к хоккею вырос за осень 2024 года, как и количество ставок

Хоккей продолжает оставаться одним из главных видов спорта для российских болельщиков, а осенью 2024 года рост аудитории и ее интерес к игре только выросли.

Выражается это главным образом в увеличении как количества ставок на хоккей, так и их среднего размера. По данным ведущего хоккейного букмекера страны OLIMPBET, в количественном выражении число ставок выросло на 7,7%, а в денежном эквиваленте — сразу на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Причем этот прогресс и рост популярности заметен не только в отношении главной хоккейной лиги страны. Количество ставок на матчи ВХЛ увеличилось на 19% и выросло на 27% в денежном выражении. Увеличился интерес и к молодежному хоккею: ставки на Молодежную хоккейную лигу (МХЛ) выросли на 5% в количестве и на 10% в денежном выражении.

Если же вернуться к КХЛ, то самым популярным матчем осени, собравшим максимальное количество пользователей, сделавших ставки, стала встреча регулярного чемпионата между «Куньлунь Ред Стар» и ярославским «Локомотивом».

Это и неудивительно — «железнодорожники» на протяжении всей осени оставались, по мнению пользователей OLIMPBET, главными претендентами на чемпионство в КХЛ. Кроме «Локо» в тройке клубов-претендентов на трофей также питерский СКА и столичный «Спартак».

Примечательно, что хотя «Локомотив» и лидировал в течение всей осени, другие фавориты менялись — в зависимости от игровой формы команд и их результатов. Так, в сентябре болельщики активно ставили на победу «Лады» и «Авангарда», в октябре — на «Ак Барс» и «Трактор», а в ноябре — на «Салават Юлаев».

Одними из самых популярных видов ставок на хоккей остаются экспрессы, составляющие 52% от всех ставок на этот вид спорта. Прошедшей осенью самый крупный выигрыш на хоккее был зафиксирован именно на экспрессе: один из пользователей выиграл 12 млн рублей, поставив 1,8 млн рублей на четыре спортивных события. Самая крупная ставка на хоккей была сделана в формате ординаров: три раза по 3 млн рублей.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Если же говорить не о размере ставок, а об их количестве, то тут лидируют крупные спортивные регионы страны с сильными хоккейными традициями. Больше всего ставили на хоккей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Челябинской области и Республике Татарстан. Средний пользователь OLIMPBET совершил 38,13 ставки на хоккей за осень.

А в преддверии решающих матчей регулярного чемпионата и без того высокий уровень интереса к одному из главных видов спорта в стране будет только расти, продолжая привлекать новую аудиторию и повышая вовлеченность и интерес болельщиков.

С наступлением зимы и ключевых этапов сезона можно ожидать еще более ярких событий и продолжения роста интереса к ставкам на хоккей.