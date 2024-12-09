ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарТрансферный дайджест. 2-9 декабря
    Все новости спорта

    Интерес россиян к хоккею вырос за осень 2024 года, как и количество ставок

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Вокруг хоккея Локомотив Куньлунь Ред Стар СКА Спартак Авангард Лада Ак Барс Салават Юлаев Трактор
    Хоккей продолжает оставаться одним из главных видов спорта для российских болельщиков, а осенью 2024 года рост аудитории и ее интерес к игре только выросли.

    СКА — «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    СКА — «Локомотив»

    Выражается это главным образом в увеличении как количества ставок на хоккей, так и их среднего размера. По данным ведущего хоккейного букмекера страны OLIMPBET, в количественном выражении число ставок выросло на 7,7%, а в денежном эквиваленте — сразу на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Причем этот прогресс и рост популярности заметен не только в отношении главной хоккейной лиги страны. Количество ставок на матчи ВХЛ увеличилось на 19% и выросло на 27% в денежном выражении. Увеличился интерес и к молодежному хоккею: ставки на Молодежную хоккейную лигу (МХЛ) выросли на 5% в количестве и на 10% в денежном выражении.

  • «Салават Юлаев» сравнялся с «Трактором», ЦСКА приблизился к топ-3, «Автомобилист» утратил позиции
  • КХЛ: обзор четырнадцатой игровой недели
  • Сегодня

    • Если же вернуться к КХЛ, то самым популярным матчем осени, собравшим максимальное количество пользователей, сделавших ставки, стала встреча регулярного чемпионата между «Куньлунь Ред Стар» и ярославским «Локомотивом».

    Это и неудивительно — «железнодорожники» на протяжении всей осени оставались, по мнению пользователей OLIMPBET, главными претендентами на чемпионство в КХЛ. Кроме «Локо» в тройке клубов-претендентов на трофей также питерский СКА и столичный «Спартак».

    Примечательно, что хотя «Локомотив» и лидировал в течение всей осени, другие фавориты менялись — в зависимости от игровой формы команд и их результатов. Так, в сентябре болельщики активно ставили на победу «Лады» и «Авангарда», в октябре — на «Ак Барс» и «Трактор», а в ноябре — на «Салават Юлаев».

    Одними из самых популярных видов ставок на хоккей остаются экспрессы, составляющие 52% от всех ставок на этот вид спорта. Прошедшей осенью самый крупный выигрыш на хоккее был зафиксирован именно на экспрессе: один из пользователей выиграл 12 млн рублей, поставив 1,8 млн рублей на четыре спортивных события. Самая крупная ставка на хоккей была сделана в формате ординаров: три раза по 3 млн рублей.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Если же говорить не о размере ставок, а об их количестве, то тут лидируют крупные спортивные регионы страны с сильными хоккейными традициями. Больше всего ставили на хоккей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Челябинской области и Республике Татарстан. Средний пользователь OLIMPBET совершил 38,13 ставки на хоккей за осень.

    А в преддверии решающих матчей регулярного чемпионата и без того высокий уровень интереса к одному из главных видов спорта в стране будет только расти, продолжая привлекать новую аудиторию и повышая вовлеченность и интерес болельщиков.

    С наступлением зимы и ключевых этапов сезона можно ожидать еще более ярких событий и продолжения роста интереса к ставкам на хоккей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вест Хэму» удастся добиться победы
  • «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Аталанта» поставит «Реал» на колени?
  • «Аталанта» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Интер» подтвердит свои притязания
  • «Байер» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Байер — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зальцбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие