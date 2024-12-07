ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба забил победный гол в ворота «Зенита»Невероятно! «Акрон» вместе с Дзюбой уложили «Зенит» на лопатки
  • 00:54
    • Гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Жирону» в Примере
  • 22:25
    • «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Ноттингему»
  • 21:59
    • «Ювентус» совершил камбэк и сыграл вничью с «Болоньей»
    Все новости спорта

    Гол Сергачева помог «Юте» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

    «Баффало» — «Юта»: счет матча 2:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Юта Баффало Сэйбрз
    «Юта» на чужой площадке одержала победу над «Баффало» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Михаил Сергачев — защитник «Юты»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Сергачев — защитник «Юты»

    В составе гостей голы записали на свой счет Майкл Кесселринг, Михаил Сергачев, Ник Шмальц, Джек Макбэйн и Кевин Стенлунд.

    У «Баффало» шайбы забросили Тайсон Козак и Иржи Кулих.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Юта» — 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
    Голы: Козак — 1 (Маленстин, Джилберт), 10:14 — 1:0. Кессельринг — 4 (Хэйтон), 23:18 — 1:1. Сергачев — 7 (Керфут, Карконе), 23:42 — 1:2. Шмальц — 4 (Кессельринг, Келлер), 39:08 — 1:3. Макбэйн — 9 (Кули, Гюнтер), 42:11 — 1:4. Стенлунд — 2 (Мяяття, Керфут), 52:07 — 1:5. Кулих — 3 (Зукер, Пауэр), 57:40 — 2:5Вратари: Луукконен — ВеймелкаБроски: 25 (7+5+13) — 28 (10+13+5)Штраф: 5 — 11

    После этого матча «Юта» занимает 12-е место в таблице Запада с 26-ю баллами в активе, а «Баффало» — на 12-й позиции Востока (25).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Краснодар» и «Локомотив» выявить сильнейшего?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Арсенал» продолжит свою победную серию?
  • «Фулхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Смогут ли «Химки» навязать борьбу «бело-голубым»?
  • «Динамо» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Фулхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Олимпик — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие