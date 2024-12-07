«Баффало» — «Юта»: счет матча 2:5, обзор голов

на чужой площадке одержала победу над(5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе гостей голы записали на свой счет Майкл Кесселринг, Михаил Сергачев, Ник Шмальц, Джек Макбэйн и Кевин Стенлунд.

У «Баффало» шайбы забросили Тайсон Козак и Иржи Кулих.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Юта» — 2:5 (1:0, 0:3, 1:2) Голы: Козак — 1 (Маленстин, Джилберт), 10:14 — 1:0. Кессельринг — 4 (Хэйтон), 23:18 — 1:1. Сергачев — 7 (Керфут, Карконе), 23:42 — 1:2. Шмальц — 4 (Кессельринг, Келлер), 39:08 — 1:3. Макбэйн — 9 (Кули, Гюнтер), 42:11 — 1:4. Стенлунд — 2 (Мяяття, Керфут), 52:07 — 1:5. Кулих — 3 (Зукер, Пауэр), 57:40 — 2:5Вратари: Луукконен — ВеймелкаБроски: 25 (7+5+13) — 28 (10+13+5)Штраф: 5 — 11

После этого матча «Юта» занимает 12-е место в таблице Запада с 26-ю баллами в активе, а «Баффало» — на 12-й позиции Востока (25).