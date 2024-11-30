1-й таймЦСКА — РубинОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко НиколичЦСКА — «Рубин». Онлайн
  • 15:58
    • «Акрон» выиграл у «Оренбурга» благодаря голу Лончара
  • 15:33
    • Пьянич и Мусаев — в стартовом составе ЦСКА на матч «Рубином»
  • 14:47
    • Антон Миранчук больше не сыграет в этом году
  • 14:25
    • Французский журналист: Доннарумма лучше Сафонова
  • 14:17
    • Стало известно, почему Осинькин решил покинуть «Крылья Советов»
    Все новости спорта

    Ротенберг о победе над «Амуром»: Это самая яркая игра СКА в Хабаровске за всю историю

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА Амур КХЛ
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над хабаровским «Амуром» (7:5) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Роман Ротенберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Ротенберг

    «Как говорил Тарасов: "Веселее, вы в хоккее". Под этим девизом играли команды, ярко, с огоньком. Зрители были в восторге, обе команды показали кураж.

    Наши ребята молодцы, благодарен им за ответственность, дорожим своими моментами. Конечно, есть что улучшить. Работаем дальше, три матча из четырех мы забрали в нашем турне. Увы, сегодня оно завершается. Только адаптировались, но уже нужно улетать.

  • Победная серия «Спартака», прогресс московского «Динамо», активный рывок «Куньлуня»
  • КХЛ: обзор двенадцатой игровой недели
  • 25/11/2024

    • Привыкли к этому ритму, но таков наш путь. Следующая игра уже в Петербурге, летим домой, поспим после двух игр. Всем огромная благодарность: болельщикам и "Амуру". Это самая яркая игра СКА в Хабаровске за всю историю.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    С чем связано отсутствие удаление у СКА в этом матче? Как я сказал, у ребят есть совесть. Нашли ее у себя. Работаем дальше, честно и спокойно. Это та деталь, которая позволит нам побеждать в каждой игре. Нам необходимо держать уровень с точки зрения дисциплины», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» покажет, кто в Бундеслиге хозяин
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» разгромить «Нант»?
  • «ПСЖ» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Лондонское дерби останется за «Арсеналом»
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Лечче — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие