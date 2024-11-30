Ротенберг о победе над «Амуром»: Это самая яркая игра СКА в Хабаровске за всю историю

Главный тренер СКАпрокомментировал победу над хабаровским(7:5) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Как говорил Тарасов: "Веселее, вы в хоккее". Под этим девизом играли команды, ярко, с огоньком. Зрители были в восторге, обе команды показали кураж.

Наши ребята молодцы, благодарен им за ответственность, дорожим своими моментами. Конечно, есть что улучшить. Работаем дальше, три матча из четырех мы забрали в нашем турне. Увы, сегодня оно завершается. Только адаптировались, но уже нужно улетать.

Привыкли к этому ритму, но таков наш путь. Следующая игра уже в Петербурге, летим домой, поспим после двух игр. Всем огромная благодарность: болельщикам и "Амуру". Это самая яркая игра СКА в Хабаровске за всю историю.

Прогнозы и ставки на КХЛ

С чем связано отсутствие удаление у СКА в этом матче? Как я сказал, у ребят есть совесть. Нашли ее у себя. Работаем дальше, честно и спокойно. Это та деталь, которая позволит нам побеждать в каждой игре. Нам необходимо держать уровень с точки зрения дисциплины», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».