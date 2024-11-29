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    Кузнецов дал совет Мичкову в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА НХЛ Филадельфия Флайерз
    Нападающий СКА Евгений Кузнецов дал ценные советы российскому форварду «Филадельфии» Матвею Мичкову.

    Матвей Мичков — нападающий «Филадельфии»
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    Матвей Мичков — нападающий «Филадельфии»

    «Он должен впитывать всю информацию как губка. Даже если что-то не получается, он не должен сдаваться, а слушать и работать. Даже если на него повышают голос или оказывают давление, он должен научиться это проглатывать, переворачивать страницу и возвращаться на следующий день с улыбкой.

    Многие российские игроки думают, что если они будут задавать вопросы, то это будет либо проявлением слабости, либо люди подумают, что они подлизываются. На самом деле это нормально. Чем больше вопросов он задаёт, тем больше информации получает», — цитирует Кузнецова RG.

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    • В нынешнем сезоне Мичков дебютировал в НХЛ за «Филадельфию». Форвард набрал 17 (8+9) очков в 21-м матче регулярного чемпионата.

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