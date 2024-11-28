«Автомобилист» — «Авангард»: счет матча 4:2, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛпереигралсо счетом 4:2.

В составе победителей дублем отметился Максима Денежкин. По одной шайбе на счету Стефана Да Косты и Семена Кизимова. За гостей дубль в активе Семена Чистякова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) Голы: Чистяков — 9 (Спунер), 17:59 — 0:1. Да Коста — 6 (Хрипунов, Осипов), 31:08 — 1:1. Денежкин — 3 (Романцев, Каштанов), 31:30 — 2:1. Денежкин — 4 (Романцев, Валитов), 50:44 — 3:1. Кизимов — 4 (Да Коста, Мэйсек), 55:39 — 4:1. Чистяков — 10 (Буше, Спунер), 56:09 — 4:2Вратари: Аликин — Серебряков (57:53 — 58:01)Штраф: 4 — 6Броски: 38 (7+18+13) — 26 (5+11+10)

«Автомобилист» с 41 баллом занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Авангард» (28) — восьмой.