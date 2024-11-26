Воробьев: Неравные составы сделали разницу

, главный тренер, прокомментировал итог матча против(1:2).

«Неравные составы сделали разницу — умудрились и не забить, и пропустить в большинстве. Курьезный гол сами пропустили в меньшинстве. Потом они грамотно очень построились в обороне, пробиться было сложно. Хотя моменты, чтобы сравнять, были. Нельзя в большинстве пропускать, надо забивать, особенно, когда у тебя четыре подряд большинства.

Реализация моментов очень слабая. Там у соперника стоял парень молодой, хорошо сыграл, но мы все равно должны больше одной забивать при таком количестве моментов», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

ЦСКА с 35 очками занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 37 баллами располагается на четвертой строчке на «Востоке».