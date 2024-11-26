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    Воробьев: Неравные составы сделали разницу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Ак Барс
    Илья Воробьев, главный тренер ЦСКА, прокомментировал итог матча против «Ак Барса» (1:2).

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Неравные составы сделали разницу — умудрились и не забить, и пропустить в большинстве. Курьезный гол сами пропустили в меньшинстве. Потом они грамотно очень построились в обороне, пробиться было сложно. Хотя моменты, чтобы сравнять, были. Нельзя в большинстве пропускать, надо забивать, особенно, когда у тебя четыре подряд большинства.

    Реализация моментов очень слабая. Там у соперника стоял парень молодой, хорошо сыграл, но мы все равно должны больше одной забивать при таком количестве моментов», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

    ЦСКА с 35 очками занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 37 баллами располагается на четвертой строчке на «Востоке».

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