Тамбиев: Проявили волю к победе, переломили очень сложный матч

Главный тренервысказался о матче против(5:3).

«Трудное начало, плохо вошли в игру, соперники были быстрее, мы нахватали удалений как следствие этого. Внесли коррективы, начали играть в 11 нападающих, команда задвигалась, забежала, услышала тренерский штаб — и, в принципе, уже в следующих двух периодах на поле была совершенно другая картина.

Конечно, молодцы, проявили волю к победе, прежде всего характер, переломили очень сложный матч, два раза отыгрывались. Молодцы, что гнули свою линию и дожали соперников», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» набрал 31 очко. Команда находится на 6-й позиции в таблице Восточной конференции. «Амур» с 15 очками — на 12-м месте.