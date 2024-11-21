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    Ларионов: Видимо, нужно покопаться в вопросах психологии, чтобы разгрузить ребят

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо СКА
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил игру своей команды в матче КХЛ против СКА (1:4).

    Игорь Ларионов — главный тренер «Торпедо»
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    Игорь Ларионов — главный тренер «Торпедо»

    «Матч, несмотря на поражение, удался. Больше того, что ребята сделали, спрашивать нельзя. Сильная игра вратаря не позволила отыграть отставание. Мы бросили 44 раза, но в завершающей стадии нам не хватило где-то хладнокровия, где-то мастерства, где-то везения, где-то веры в себя. Иногда сам удивляешься, почему шайба не заходит.

    Видимо, нужно покопаться в вопросах психологии, чтобы разгрузить ребят. Когда играешь правильно, заставляешь соперника ошибаться, рано или поздно прорвет. Неважно, как мы закончим матч, а важно, как мы сыграем. В первом перерыве был жёсткий разговор. Он был не грубым, он был правильным. Команда, которая выходит играть, должна быть вместе. Каким бы ни был счёт — 0:1, 0:2, 0:3 — команда должна оставаться вместе, а не кого-то в чем-то обвинять», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Торпедо» занимает 8-е место в таблице Запада с 31-м очком в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против «Локомотива» 23-го ноября.

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