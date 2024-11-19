Овечкин второй раз кряду стал первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона»признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

39-летний нападающий отметился дублем в матче против «Юты» (6:2) в ночь на 19 ноября.

Овечкин признан первой звездой дня вторые сутки подряд — 18 ноября его признали лучшим после хет-трика в ворота «Вегаса» (5:2). У Овечкина 25 (15+10) очков в нынешнем сезоне. Форвард вышел на чистое первое место в гонке снайперов НХЛ.

У Овечкина теперь 868 голов за карьеру в НХЛ. Отставание россиянина от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 26 шайб.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Второй звездой дня назван голкипер «Монреаля» Сэм Монтембо. Третьей звездой стал защитник «Колорадо» Кейл Макар.