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    Овечкин второй раз кряду стал первой звездой дня в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    39-летний нападающий отметился дублем в матче против «Юты» (6:2) в ночь на 19 ноября.

    Овечкин признан первой звездой дня вторые сутки подряд — 18 ноября его признали лучшим после хет-трика в ворота «Вегаса» (5:2). У Овечкина 25 (15+10) очков в нынешнем сезоне. Форвард вышел на чистое первое место в гонке снайперов НХЛ.

    У Овечкина теперь 868 голов за карьеру в НХЛ. Отставание россиянина от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 26 шайб.

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    Второй звездой дня назван голкипер «Монреаля» Сэм Монтембо. Третьей звездой стал защитник «Колорадо» Кейл Макар.

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