Овечкин второй раз кряду стал первой звездой дня в НХЛ

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
39-летний нападающий отметился дублем в матче против «Юты» (6:2) в ночь на 19 ноября.
Овечкин признан первой звездой дня вторые сутки подряд — 18 ноября его признали лучшим после хет-трика в ворота «Вегаса» (5:2). У Овечкина 25 (15+10) очков в нынешнем сезоне. Форвард вышел на чистое первое место в гонке снайперов НХЛ.
У Овечкина теперь 868 голов за карьеру в НХЛ. Отставание россиянина от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 26 шайб.
Второй звездой дня назван голкипер «Монреаля» Сэм Монтембо. Третьей звездой стал защитник «Колорадо» Кейл Макар.