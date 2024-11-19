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    Локомотив — Витязь: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.11.2024 в 19:00 начнется матч в КХЛ Локомотив — Витязь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Локомотив и Витязь начнут матч в 19:00 в КХЛ, 19.11.2024.

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    Последний матч: «Витязь» — «Локомотив» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Витязь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Локомотив»).

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