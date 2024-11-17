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    «Сент-Луис» в овертайме обыграл «Бостон» в матче НХЛ

    «Бостон» — «Сент-Луис»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

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    «Сент-Луис» одолел «Бостон» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Алексей Торопченко — нападающий «Сент-Луиса»
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    Алексей Торопченко — нападающий «Сент-Луиса»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Бостона» дублем отметился Трент Фредерик. Российский нападающий команды Георгий Меркулов отметился голевой передачей, набрав 1-е очко в НХЛ.

    У «Сент-Луиса» отличились Радек Факса и Натан Уокер. Две голевые передачи оформил Алексей Торопченко.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Сент-Луис». Победный гол на счету Брэйдена Шенна.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Факса — 2 (Перунович, Торопченко), 6:25 — 0:1. Фредерик — 2 (Меркулов, Макэвой), 9:34 — 1:1. Фредерик — 3 (Лорей), 12:12 — 2:1. Уокер — 2 (Факса, Торопченко), 49:18 — 2:2. Шенн — 3 (Парэйко), 62:53 — 2:3Вратари: Корписало — БиннингтонБроски: 17 (6+5+6+0) — 31 (10+9+10+2)Наши: Задоров (20.22/1/-1), Меркулов (13.11/0/+2) — Бучневич (20.56/2/0), Торопченко (13.51/1/+1)Штраф: 6 — 4

    После этого матча «Сент-Луис» занимает 12-е место в таблице Запада с 17-ю очками в активе, а «Бостон» — на 8-й позиции Востока (19).

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