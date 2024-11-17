ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рома»Загнанный зверь. «Рома» отчаянно пытается выбраться из зоны турбулентности
  • 16:40
    • «Трактор» совершил камбэк, но проиграл московскому «Динамо» по буллитам
  • 16:10
    • «Барселона» может продлить контракт со Щенсным
  • 14:34
    • Дивеев, Обляков и Чалов покинули расположение сборной России
  • 13:33
    • Чалов не сыграет за сборную России в матче с Сирией
    Все новости спорта

    Кудашов: Мы довольны этим выездом и этой игрой

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итог матча с «Трактором» (4:3 Б).

    Алексей Кудашов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Кудашов

    «Выходной день, хорошая погода. Хоккейный город, хороший хоккей, и этим все сказано. Зрителям, думаю, игра понравилась. От начала до конца все было захватывающе. Тем более, мы взяли два очка. Мы довольны этим выездом и этой игрой.

    Надо еще учитывать, кто играет подряд, а кто отдыхает. Это в самом деле влияет. Мы попадали на соперника, который много игр отдыхал — ну, они быстрее. Превосходили нас в определенных моментах. Потом мы только выправились.

    И у каждого свое. Кто за что играет, кто на каком уровне. Кто сколько выиграл, кто сколько проиграл. Мы понимали, что у "Трактора" была пауза, что они играют дома. И эта команда действует по‑новому по сравнением с прошлым годом. Играет агрессивно, быстро. И количество исполнителей в команде большое. Мы знали, что так будет. И что в данном моменте нужно сыграть от обороны. Мы смотрели, за счет чего "Локомотив" это делал. Терпение, работа — это сегодня помогло.

    Тяжело сказать, когда именно ход матча переломился. Один момент, второй, третий. А потом лавка начинает жить, понимая, что соперник нас простил. И нам оставили возможность играть при счете 0:0, спасая матч и включаясь в игру. То есть лавка адекватно отреагировала, вся команда стала играть более ответственно. Но концовку мы все равно смазали», — цитирует Кудашова «Матч ТВ».

    После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 35-ю очками в активе, а «Трактор» — на 1-й позиции Востока с 40 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли Норвегия в элиту Лиги наций?
  • Норвегия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Пора Франции подтверждать свой класс
  • Италия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Англия согласна только на первое место
  • Англия — Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Норвегия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Италия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Англия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Израиль — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Хорватия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сербия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Польша — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие