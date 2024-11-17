Кудашов: Мы довольны этим выездом и этой игрой

Главный тренер московскогоподвел итог матча с(4:3 Б).

«Выходной день, хорошая погода. Хоккейный город, хороший хоккей, и этим все сказано. Зрителям, думаю, игра понравилась. От начала до конца все было захватывающе. Тем более, мы взяли два очка. Мы довольны этим выездом и этой игрой.

Надо еще учитывать, кто играет подряд, а кто отдыхает. Это в самом деле влияет. Мы попадали на соперника, который много игр отдыхал — ну, они быстрее. Превосходили нас в определенных моментах. Потом мы только выправились.

И у каждого свое. Кто за что играет, кто на каком уровне. Кто сколько выиграл, кто сколько проиграл. Мы понимали, что у "Трактора" была пауза, что они играют дома. И эта команда действует по‑новому по сравнением с прошлым годом. Играет агрессивно, быстро. И количество исполнителей в команде большое. Мы знали, что так будет. И что в данном моменте нужно сыграть от обороны. Мы смотрели, за счет чего "Локомотив" это делал. Терпение, работа — это сегодня помогло.

Тяжело сказать, когда именно ход матча переломился. Один момент, второй, третий. А потом лавка начинает жить, понимая, что соперник нас простил. И нам оставили возможность играть при счете 0:0, спасая матч и включаясь в игру. То есть лавка адекватно отреагировала, вся команда стала играть более ответственно. Но концовку мы все равно смазали», — цитирует Кудашова «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 35-ю очками в активе, а «Трактор» — на 1-й позиции Востока с 40 баллами.